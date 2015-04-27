Шесть штук. Меняется только фото человека и текст. Остальные элементы одинаковые. Просьба указывать стоимость работы.
Дизайн рекламного модуля
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн рекламного модуля для стенда (не него будут смотреть на расстоянии от 20 до 50 см)
размер 160х138 мм (горизонтальный). Старый макет в приложении (делался оч.быстро и экстренно) теперь нужно что-то более светлое, яркое и четкое. Сделать пару вариантов и вносить (спокойно) правки заказчиков. В работе нужна оперативность, четкость и качество. Текст пока тот же, что на старом макет, только размер побольше. Если сработаемся, подобные заказы будут ежемесячно и более-менее постоянно. Оплата после согласования и перед передачей исходников.
Объем работы у нас увеличивается и нужен ответственный дизайнер, кот. будет понимать меня и быстро/хорошо выполнять работу. Бюджет за данный проект 550р.
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