Дизайн рекламного модуля

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок166 просмотров

Здравствуйте! Нужно сделать дизайн рекламного модуля для стенда (не него будут смотреть на расстоянии от 20 до 50 см)

размер 160х138 мм (горизонтальный). Старый макет в приложении (делался оч.быстро и экстренно) теперь нужно что-то более светлое, яркое и четкое. Сделать пару вариантов и вносить (спокойно) правки заказчиков. В работе нужна оперативность, четкость и качество. Текст пока тот же, что на старом макет, только размер побольше. Если сработаемся, подобные заказы будут ежемесячно и более-менее постоянно. Оплата после согласования и перед передачей исходников.

Объем работы у нас увеличивается и нужен ответственный дизайнер, кот. будет понимать меня и быстро/хорошо выполнять работу. Бюджет за данный проект 550р.

10 лет назад
1001id
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Советую всем работать с Нелли! Делает очень быстро, качественно! А главное всегда на связи и быстро вносит правки. Продолжаю с ней сотрудничество!
Наталья очень приятный человек и заказчик! Всегда на связи, чёткие задачи. высокая оперативность! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ней! Оговоренная оплата мгновенная, без просьб и напоминаний!

Заявки фрилансеров

Annell
43 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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