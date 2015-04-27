Здравствуйте! Нужно сделать дизайн рекламного модуля для стенда (не него будут смотреть на расстоянии от 20 до 50 см)

размер 160х138 мм (горизонтальный). Старый макет в приложении (делался оч.быстро и экстренно) теперь нужно что-то более светлое, яркое и четкое. Сделать пару вариантов и вносить (спокойно) правки заказчиков. В работе нужна оперативность, четкость и качество. Текст пока тот же, что на старом макет, только размер побольше. Если сработаемся, подобные заказы будут ежемесячно и более-менее постоянно. Оплата после согласования и перед передачей исходников.

Объем работы у нас увеличивается и нужен ответственный дизайнер, кот. будет понимать меня и быстро/хорошо выполнять работу. Бюджет за данный проект 550р.