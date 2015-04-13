Есть готовый дизайн этикетки на пластиковые ведра для теплоизоляции. Нужно дизайн этикетки изменить и модернизировать, сделать ярким и запоминающимся).
Дизайн однотипных открыток к 9 мая
Шесть штук. Меняется только фото человека и текст. Остальные элементы одинаковые.
Просьба указывать стоимость работы.
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