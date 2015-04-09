Разработка дизайна под конструкцию благотворительного короба

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Закрыт8 заявок151 просмотр

Доброго времени суток уважаемые веблансеры!

Требуется разработка дизайна под имеющуюся конструкцию, то есть графики, которой она будет обклеена. В прикрепленном файле вы можете найти трехмерный макет этой конструкции.

Заинтересовавшихся приглашаю в скайп для обсуждения деталей.

10 лет назад
Vlad_mir0
Владимир 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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