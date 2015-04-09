Есть пример наклейки по замене масла прикрепляю его к проекту. Нужно сделать такой же только под Наш стиль с Нашим логотипом и всеми данными. Сделать так чтобы на Листе А4 их поместилось как ...
Разработка дизайна под конструкцию благотворительного короба
Доброго времени суток уважаемые веблансеры!
Требуется разработка дизайна под имеющуюся конструкцию, то есть графики, которой она будет обклеена. В прикрепленном файле вы можете найти трехмерный макет этой конструкции.
Заинтересовавшихся приглашаю в скайп для обсуждения деталей.
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