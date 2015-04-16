Нарисовать рекламный флаер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок241 просмотр

Наша организация занимается продажей авто света, установкой комплектующих для хорошего света автомобиля, ремонтом фар, тюнингом оптики, бронирование и полировка

Требуется на эту тему нарисовать рекламный флаер, которые будут располагаться на мойках и т.д.

Подробности, фотографии после утверждения исполнителя!

Предоплата 50% только людям с отзывами и репутацией

10 лет назад
xenon064
Скайлер 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Заказал рекламный флаер! Я как заказчик, незнающий чего хочу - для меня очень важно предоставление разных вариантов, от которых можно дальше отталкиваться! Максим учел все пожелания, много раз исправлял, отвечал на мои глупые вопросы, а главное цена за работу не увеличилась! Спасибо!
Отличный заказчик, своевременная оплата, точная постановка задач.

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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