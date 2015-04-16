Наша организация занимается продажей авто света, установкой комплектующих для хорошего света автомобиля, ремонтом фар, тюнингом оптики, бронирование и полировка

Требуется на эту тему нарисовать рекламный флаер, которые будут располагаться на мойках и т.д.

Подробности, фотографии после утверждения исполнителя!

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