Требуется разработать дизайн термоэтикетки, произвести допечатная подготовку. Дизайн этикетки должен быть универсален, предпочтительную векторная графика. Род деятельности - производство соленой, копченой рыбы. Переработать имеющийся логотип.
Нарисовать рекламный флаер
Наша организация занимается продажей авто света, установкой комплектующих для хорошего света автомобиля, ремонтом фар, тюнингом оптики, бронирование и полировка
Требуется на эту тему нарисовать рекламный флаер, которые будут располагаться на мойках и т.д.
Подробности, фотографии после утверждения исполнителя!
Предоплата 50% только людям с отзывами и репутацией
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