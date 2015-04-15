Нужно придумать принципиальный дизайн для 3Д принтера. По конструктиву на подобии MakerBot и Ultimaker. Внешний вид, без точных размеров. Конструкция сборная. Предлагайте Вашу цену работы.
Разработка дизайна визитки по продаже тормозных дисков
Разработка визитки
Мы занимаемся продаже тормозных дисков,колесных дисков,тормозных колодок
Желательно ,чтобы у вас были наработки в этой области
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