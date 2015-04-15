Разработка дизайна карты лояльности

# 1 — $ 60

Добрый день!

Ищем талантливого и креативного дизайнера для разработки дизайна логотипа и дизайна мультибредовой карты лояльности

Немного о проекте:

Рабочее название: Frendship card

Слоган: «Від друзів до друзів»

• Что мы имеем:

мультибредовая скидочная карта, скидка по которой распространяется по всем магазинам участникам;

• карта ориентирована не только на покупателей интернет-магазинов но и на офлайн покупателей;

• карточка без конкретной скидки, а накопительная. По каждому проекту свой бонус и размер скидки.

Логотип

Простой и лаконичный (потому что у участников системы лояльности логотипы очень разные), но запоминающийся, простые шрифты без засечек. Желательно ассоциативный.

Выполнено либо в виде нескольких пересекающихся геометрических фигур. Логотип должен отображать мультибредовость, и быть максимально лаконичным и простым. Отлично масштабироваться и хорошо выглядеть как на большом баннере, так и на визитке.

Лицевая сторона

Лаконичная, но запоминающаяся, возможно выполнено в полигональном дизайне. Поскольку в программе лояльности участвует много брендов, то и карта должна быть либо нейтрального цвета, либо многоцветная.

Нравится http://intertop.ua/res/img/pic/intertop_plus_january.jpg

Красивое сочетание цветов в прикрепленных файлах.

В таких вариантах исполнения можно сочетать много цветов

На лицевой части карты лояльности должно быть место под эмбросирование.

Оборотная сторона

- список брендов (с логотипами) с указанием сферы деятельности и доменов сайта.

Список участников френдшип сервиса:

zlato.ua - Ваш ювелирный эксперт

forter.ua - системы безопасности,

mebelok.ua - магазин отличной мебели,

izsela.com.ua - только натуральные продукты

7choice.com – сервис покупок за рубежом

elite-paint.com – картины на любой вкус

сайт программы лояльности и qr код ссылки на сайт (сайт пока в стадии разработки и потому можно написать нашсайт.com.ua)

Текст мелким шрифтом: Данная карта является накопительной и дает возможность получать скидки и специальные предложения от магазинов-партнеров. Накопительный баланс карты и скидки учитываются каждым магазином-партнером отдельно и не суммируются.

Срок действия карты устанавливается Правилами системы лояльности.

- информационный центр: 067 ххх хх хх

Итак, от исполнителя в результате мы хотим увидеть:

Лицо + Оборот карты лояльности в формате .ai

Логотип программы лояльности в формате .ai

Технические требования к печати:

Требования к макетам

• Возможные форматы файла с макетом пластиковой карты: *.eps, *.ai, *.psd;

• Слои желательно не объединять;

• Разрешение 300 dpi;

• Размер файла 92х57мм;

• Все элементы (кроме фона) должны помещаться в размер карты 86х54 мм, с радиусом закругления углов 3 мм;

• Отступ текста и графических элементов 5 мм от краев карточки, магнитной полосы, скретч панели, полосы для подписи;

• Фон должен доходить до всех краев макета;

• Цветовая модель CMYK;

• Масштаб 1:1;

• Текст должен быть переведен в кривые (или нужно предоставить файлы шрифтов);

• Не должно быть направляющих, меток, линий границы карты, скругленных углов и других непечатаемых элементов;

• Элементы для эмбоссирования находятся на расстоянии от 8 мм от границы готовой карточки;

• Изображения для тиснения, эмбоссирования, полоса для подписи должны предоставляться в отдельном файле *.jpg, *.png или в векторе;

Вдохновения Вам, дорогие участники!