Разработка визитки Мы занимаемся продаже тормозных дисков,колесных дисков,тормозных колодок Желательно ,чтобы у вас были наработки в этой области
Разработка дизайна карты лояльности
Добрый день!
Ищем талантливого и креативного дизайнера для разработки дизайна логотипа и дизайна мультибредовой карты лояльности
Немного о проекте:
Рабочее название: Frendship card
Слоган: «Від друзів до друзів»
• Что мы имеем:
мультибредовая скидочная карта, скидка по которой распространяется по всем магазинам участникам;
• карта ориентирована не только на покупателей интернет-магазинов но и на офлайн покупателей;
• карточка без конкретной скидки, а накопительная. По каждому проекту свой бонус и размер скидки.
Логотип
Простой и лаконичный (потому что у участников системы лояльности логотипы очень разные), но запоминающийся, простые шрифты без засечек. Желательно ассоциативный.
Выполнено либо в виде нескольких пересекающихся геометрических фигур. Логотип должен отображать мультибредовость, и быть максимально лаконичным и простым. Отлично масштабироваться и хорошо выглядеть как на большом баннере, так и на визитке.
Лицевая сторона
Лаконичная, но запоминающаяся, возможно выполнено в полигональном дизайне. Поскольку в программе лояльности участвует много брендов, то и карта должна быть либо нейтрального цвета, либо многоцветная.
Нравится http://intertop.ua/res/img/pic/intertop_plus_january.jpg
Красивое сочетание цветов в прикрепленных файлах.
В таких вариантах исполнения можно сочетать много цветов
На лицевой части карты лояльности должно быть место под эмбросирование.
Оборотная сторона
- список брендов (с логотипами) с указанием сферы деятельности и доменов сайта.
Список участников френдшип сервиса:
zlato.ua - Ваш ювелирный эксперт
forter.ua - системы безопасности,
mebelok.ua - магазин отличной мебели,
izsela.com.ua - только натуральные продукты
7choice.com – сервис покупок за рубежом
elite-paint.com – картины на любой вкус
сайт программы лояльности и qr код ссылки на сайт (сайт пока в стадии разработки и потому можно написать нашсайт.com.ua)
Текст мелким шрифтом: Данная карта является накопительной и дает возможность получать скидки и специальные предложения от магазинов-партнеров. Накопительный баланс карты и скидки учитываются каждым магазином-партнером отдельно и не суммируются.
Срок действия карты устанавливается Правилами системы лояльности.
- информационный центр: 067 ххх хх хх
Итак, от исполнителя в результате мы хотим увидеть:
Лицо + Оборот карты лояльности в формате .ai
Логотип программы лояльности в формате .ai
Технические требования к печати:
Требования к макетам
• Возможные форматы файла с макетом пластиковой карты: *.eps, *.ai, *.psd;
• Слои желательно не объединять;
• Разрешение 300 dpi;
• Размер файла 92х57мм;
• Все элементы (кроме фона) должны помещаться в размер карты 86х54 мм, с радиусом закругления углов 3 мм;
• Отступ текста и графических элементов 5 мм от краев карточки, магнитной полосы, скретч панели, полосы для подписи;
• Фон должен доходить до всех краев макета;
• Цветовая модель CMYK;
• Масштаб 1:1;
• Текст должен быть переведен в кривые (или нужно предоставить файлы шрифтов);
• Не должно быть направляющих, меток, линий границы карты, скругленных углов и других непечатаемых элементов;
• Элементы для эмбоссирования находятся на расстоянии от 8 мм от границы готовой карточки;
• Изображения для тиснения, эмбоссирования, полоса для подписи должны предоставляться в отдельном файле *.jpg, *.png или в векторе;
Вдохновения Вам, дорогие участники!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно придумать принципиальный дизайн для 3Д принтера. По конструктиву на подобии MakerBot и Ultimaker. Внешний вид, без точных размеров. Конструкция сборная. Предлагайте Вашу цену работы.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайн 2-х визитных карточек. Первая визитка руководителя, вторая - визитка компании с указанием услуг, лого и контактов. Двухсторонние. Стильно и лаконично. Жду ваших откликов.Дизайн продукции25 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать макеты для 2х визиток. Лого и информация для размещения на визитках имеются. Визитки нужны двусторонние. На лицевой - текстовая информация, на обороте - лого. Первая визитка - именная, вторая - для проекта. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать оригинальный дизайн сертификата, грамоты, благодарности. Готовые бланки взятые из интернета не подойдут. ВНИМАНИЕ! Обязательное требование - портфолио не менее 5 образцов-макетов сертификатов, грамот, благодарности.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно красиво написать контакты, разместить лого и 4 бренда на визитке... Работы на 5 мин, кто сможет помочь?Дизайн продукции15 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! СРОЧНО Требуется создание презентации услуг рекламного агентства http://ra-kraska.ru По наружной рекламе требуется обозначит услуги: - Изготовление наружной рекламы - Щиты, биллборды, сити ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать дизайн обложки, который будет передан в полиграфию для печати. Формат А5. Тематика: Книга-тренинг по созданию бизнеса Просчитайте стоимость по двум примерам: 1 - в аттаче под именем "1", второе ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ситилайт не очень сложный. Есть все элементы. Нужно гармоничное размещение. Размер: 1м.20см.-ширина , 1м. 80 см.-высота. Пишите стоимость. Предварительные заявки не рассматриваю. Оплата ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн 4 подарочных карт 85х55 мм. в зависимости от праздника/повода (летний, Новогодний, национальный, корпоративный). Цену-сроки указывайте за все 4. Возможно постоянное сотрудничество при удачном соотношении цена/качество.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт10 лет назад