Дизайн евро буклета

Доброго времени, уважаемы профессионалы!

Необходимо разработать дизайн буклета.

Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба).

Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4)

В буклете на каждой странице надо разместить свою услугу с перечнем работ.

Каждому виду работ нужно присвоить картинку или иконку.

На оборотной стороне перечень основных услуг.

Контактные данные - телефоны и почта

Цвета преимущественно синий, серый, белый – но рассмотрю ваши предложения.

При разработке предложить несколько вариантов с разными стилями.

Логотип вышлю.

Оплата по факту.

В комментариях укажите стоимость в рублях, срок выполнения и ссылку на аналогичные работы.