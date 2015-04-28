Дизайн евро буклета

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Завершен4 заявки154 просмотра

Доброго времени, уважаемы профессионалы!

Необходимо разработать дизайн буклета.

Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба).

Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4)

В буклете на каждой странице надо разместить свою услугу с перечнем работ.

Каждому виду работ нужно присвоить картинку или иконку.

На оборотной стороне перечень основных услуг.

Контактные данные - телефоны и почта

Цвета преимущественно синий, серый, белый – но рассмотрю ваши предложения.

При разработке предложить несколько вариантов с разными стилями.

Логотип вышлю.

Оплата по факту.

В комментариях укажите стоимость в рублях, срок выполнения и ссылку на аналогичные работы.

10 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$20
2 дня
Настоятельно рекомендую Ольгу в качестве дизайнера. Сотрудничеством более чем доволен. Ольга профессионал своего дела! Внимательно и с пониманием относится к правкам и пожеланиям. Ольга, Вам спасибо за проделанную работу и терпение!
С Алексеем приятно работать, так как он очень вежлив в общении, заинтересован в наилучшем результате, всегда на связи, оплату провел еще до окончательного утверждения макета.

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olga_ks
Ольга 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
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