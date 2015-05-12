Дизайн карт для строительной компании

Всего необходимо два вида карточек.

Задняя сторона будет одинаковая, это список продукции, его Вы найдете на макете сайта. Обязательно используйте значки слева от надписи. Расположите надписи по разному, цвет, может на фоне карты города, свои варианты.

С лицевой стороны два вида рисунка:

1. По центру и во всю высоту логотип на черном фоне, яркими, насыщенными

красками. В правом нижнем углу индивидуальный номер (0000100,

0000101, 0000102,...). Любым способом указать, что этот номер связан с

бонусом. Например, прицепить бирку с надписью «бонус» к какой-нибудь

цифре номера. Либо сделать фоновой картинкой. Можно сделать два одинаковых

логотипа, только левый в оригинале, а на правом вместо названия

слово «бонус», вместо адреса сайта номер карты. Ваши варианты.

2. По центру также логотип. Слева надпись «1%» высота надписи такая же, как у

логотипа. Попробуйте сделать фоновый рисунок, используя

фотографию со столбиком, перерисовать теми же красками и было бы хорошо, если

бы надпись можно было прочитать. Справа также номер карты

(только длиннее 0000103/001, 0000103-002, 0000103/003,...), без слов «бонус».

И надпись «3%» на заднем плане фотография с проектом, чертежами

частного дома. Эти фоновые рисунки могут показаться сейчас странными, но

увидев окончательную версию сайта, Вы поймете для чего это. Также

хотелось бы посмотреть на Ваши варианты.

Описание немного сумбурно, во вложении картинки, которые прояснят задание.

Срок - 1 день, пишите цену.