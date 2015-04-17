Необходимо разработать дизайн газеты формата А3 в развёрнутом виде. Цвет чёрно-белый.
Дизайн объявления
Добрый день! Нужен дизайн визитки ! красивый и понятный ! для такси ,так же нужен дизайн объявления так же красивый и понятный - который возле подъездов наклеивают ! оставляйте свой скайп !
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