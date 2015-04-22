Дисконтная карта для магазина разливных напитков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужно сделать дисконт (только лицевая) для магазина разливных напитков. Картинка баннера во вложении, вектора нет.

Срок - 1 день, пишите цену

10 лет назад
toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров