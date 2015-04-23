Печатная презентация Эко-мёда за короткий срок

Нужна печатная презентация в 2 этапа:

1. Быстрая версия – окантовка, стилистика, компоновка

2. Доделка деталей

Первая версия нужна до утра субботы и еще 2-3 дня на доведение до идеала.

Презентация должна отлично смотреться на бумаге и в пдф.

В презентации 17 слайдов, прототип с более-менее реальными фото в приложении.

Мне хочется простую, яркую и сочную подачу, примеры того что нравиться в приложении.

Пожалуйста внимательно просмотрите материалы, показывайте те работы, которыми вы гордитесь (не обязательно в моей стилистике) и обязательно пишите сроки и деньги.

Я работаю с фрилансерами давно, адекватен в оценках и оплатах.

При позитивном исходе готов к постоянному сотрудничеству.

Хорошие работы (заодно и дизайнерам презентаций сгодиться)

http://www.slideshare.net/jessedee/steal-this-presentation-5038209

http://www.slideshare.net/EmilandDC/7-tips-to-create-visual-presentations

Но мне нужно не так круто :) можно и попроще