Печатная презентация Эко-мёда за короткий срок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт8 заявок279 просмотров

Нужна печатная презентация в 2 этапа:

1. Быстрая версия – окантовка, стилистика, компоновка

2. Доделка деталей

Первая версия нужна до утра субботы и еще 2-3 дня на доведение до идеала.

Презентация должна отлично смотреться на бумаге и в пдф.

В презентации 17 слайдов, прототип с более-менее реальными фото в приложении.

Мне хочется простую, яркую и сочную подачу, примеры того что нравиться в приложении.

Пожалуйста внимательно просмотрите материалы, показывайте те работы, которыми вы гордитесь (не обязательно в моей стилистике) и обязательно пишите сроки и деньги.

Я работаю с фрилансерами давно, адекватен в оценках и оплатах.

При позитивном исходе готов к постоянному сотрудничеству.

Хорошие работы (заодно и дизайнерам презентаций сгодиться)

http://www.slideshare.net/jessedee/steal-this-presentation-5038209

http://www.slideshare.net/EmilandDC/7-tips-to-create-visual-presentations

Но мне нужно не так круто :) можно и попроще

10 лет назад
zigzag
46 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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