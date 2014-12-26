Нужна подписка в новостную группу вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок168 просмотров
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Нужны реальные подписчики в новостную группу вк. (авто новости москва )

Регион Москва и МСК.

Возрастная группа 20-45 лет

Только реальные люди, не каких ботов и т.д.

Жесткая модерация , оплата после проверки качества.

Вши предложения за 1к реал подписчиков.

9 лет назад
investcoins
Павел 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад