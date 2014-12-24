Привлечение подписчиков в группу Вконтакте

Цель — привлечение подписчиков в группу http://vk.com/dcard51.

Для начала требуется привлечь 1000 живых пользователей по критериям — город Мурманск, возраст 18+. Мы заинтересованы в специалисте, который может выполнить свою работу качественно и в срок. Если вы также предоставляете услуги оформления и ведения групп — то это тоже будет очень большим плюсом. Со своей стороны можем обещать увеличение объёмов, количества социальных сетей и долгосрочное сотрудничество.

Сроки и стоимость работы готовы обговорить.