Работа с админами продающих групп и пабликов

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки156 просмотров
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Требуется сообщить админам продающих групп и пабликов vk.com информацию о том, что создав интернет магазин - они увеличат свою прибыль

- укажите вашу цену

- можно ли автоматизировать поиск и общение, викингом например или чем то подобным, может авторский софт

Спасибо

9 лет назад
qazaq1
Егор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов
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