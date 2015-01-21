Работа с админами продающих групп и пабликов

Требуется сообщить админам продающих групп и пабликов vk.com информацию о том, что создав интернет магазин - они увеличат свою прибыль

- укажите вашу цену

- можно ли автоматизировать поиск и общение, викингом например или чем то подобным, может авторский софт

Спасибо