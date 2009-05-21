Нарисовать портрет по фотографии

Нужен художник, который бы по фотографии нарисовал красивый портрет. Необходимое условие: если вы в другом городе, то максимально безопасно офоррмить посытку с портретом и оправить ее мне.

Писать только в личку. Сообщения без портфолио не рассматриваю. Стоимость оговаривается. Но не больше 50-80$