454 рисунка дисков для магазина

Нужно нарисовать 6 воробьев - которые в дальнейшем будут анимированные и размещаться в шапке сайта. Воробьи должны быть примерно одинаковые - но отличаться выражением "лица" :). Выполнены скорей всего в черно- белых тонах, можно и ...