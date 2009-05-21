Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд ...
454 рисунка дисков для магазина
Необходимо превью + разворот = 908 рисунков.
Весь базис легко ищется в интернете и практически не требует обработки - на 50% лишь принтскрин и сохранить.
Подробности и номенклатура лично будут предоставлены.
Указывайте максимально точно срок исполнения.
За просрочку более 24 часов - штраф 5% суммы для каждой из сторон.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ура!!! Объявляем долгожданных победителей! Мы поздравляем: 1. Молоков Максим 1 место 2. Смирнова Анна ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Требуется художник-2д (иллюстрации+несложная анимация) для казуальной игры. Стиль: близко к kings bounty. Интересуют цены и сроки: лого, фон, персонаж, иконка и т.д. Драфт списка граф-ресурсов приложен. Интересует demo - порядка 40 ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Сделать 1 небольшой рисунок в векторе, размером 600х500 и 2 иконки 48х48 по предложенному ТЗ.Завершен16 лет назад
- $50
Нарисовать 7 персонажей. По стилю, рисунок может быть похож на http://img.11x11.ru/images/art/player.jpg Размер иллюстраций, около 200 на 450 px Персонажи Боксёр — что-то около http://oflife.ru/gallery/albums/userpics/10077/normal_Roy_Jones_jnr.jpg или http://www.sinews.uz/files/%CC%E0%F1%EA%E0%E5%E2.jpg ...Закрыт16 лет назад
- $50
Собственно есть интересный сервис. Мне необходимо сделать картинку размером 425x300 ( могут быть корректировки под другие размеры ) Итак текст на картинке: "Узнай все подробности интимной жизни своих друзей!" ( ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать красивую :)) карту европы. визуально это должно выглядеть как объединение реальной физической карты с некоторой фэнтезийностью.. возможно, на основе карт гугла !! возможно дополнительное задание ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужен простенький векторный рисунок поляны. Вид с зелеными холмами уходит вдаль и сходится на горизонте с небом (в глубину не слишком далеко, максимум 150 пикселей). Пример приложен. Нужно, чтобы рисунок был растянут ...Завершен16 лет назад
Нужно нарисовать 6 воробьев - которые в дальнейшем будут анимированные и размещаться в шапке сайта. Воробьи должны быть примерно одинаковые - но отличаться выражением "лица" :). Выполнены скорей всего в черно- белых тонах, можно и ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад