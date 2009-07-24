Красивая карта Европы

Работой остался доволен.никаких претензий ни по срокам, ни по качеству. особо могу отметить инициативность на стадии согласования деталей проекта и понятливость в плане того, что вообще требуется сделать\что при некоторой неопределённости задания было очень важно\ в общем, я без проблем получил то,что хотел. спасибо.