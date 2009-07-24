Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд ...
Красивая карта Европы
Нужно нарисовать красивую :)) карту европы.
визуально это должно выглядеть как объединение реальной физической карты с некоторой фэнтезийностью..
возможно, на основе карт гугла
!! возможно дополнительное задание : наложение на созданный шаблон политической карты !!
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