Векторный рисунок зеленой полянки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен26 заявок533 просмотра

Нужен простенький векторный рисунок поляны.

Вид с зелеными холмами уходит вдаль и сходится на горизонте с небом (в глубину не слишком далеко, максимум 150 пикселей).

Пример приложен.

Нужно, чтобы рисунок был растянут в длину на 1000 пикселей, а также чтобы концы сходились, т.е. если края подставить друг к другу, то рисунок как бы продолжается (background-repeat).

Нужна только поляна, без неба, облаков и солнышка.

Отдельным слоем добавить траву на передний план, тоже с божьей коровкой (слой тоже отдельный), ромашками и парой бабочек.

Рисовать можно где угодно и где удобно (Corel, Illustrator), но файл присылать в .psd, с разложенными по слоям элементами.

16 лет назад
florchik
Мария 
42 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

amstudio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Замечательно поработали. Алексей все сделал быстро и качественно, учитывая все мои пожелания. Очень довольна исполнителем. Надеюсь и в будущем получится еще поработать Мария
Мария - замечательный заказчик. Никаких задержек с ответами и оплатой. Ко всему прочему очень приятна в общении. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

amstudio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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