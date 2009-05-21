Векторный рисунок зеленой полянки

Нужен простенький векторный рисунок поляны.

Вид с зелеными холмами уходит вдаль и сходится на горизонте с небом (в глубину не слишком далеко, максимум 150 пикселей).

Пример приложен.

Нужно, чтобы рисунок был растянут в длину на 1000 пикселей, а также чтобы концы сходились, т.е. если края подставить друг к другу, то рисунок как бы продолжается (background-repeat).

Нужна только поляна, без неба, облаков и солнышка.

Отдельным слоем добавить траву на передний план, тоже с божьей коровкой (слой тоже отдельный), ромашками и парой бабочек.

Рисовать можно где угодно и где удобно (Corel, Illustrator), но файл присылать в .psd, с разложенными по слоям элементами.