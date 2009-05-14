Комикс перерисовка фото

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Есть 5 фотографий лиц людей. Нужно перерисовать их в стиле комикса. Оплата за каждую фотографию 50 рублей. Конечное изображение должно быть 240x240 пикселей. Ничего сложного для знающего фотошоп.

16 лет назад
inker
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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