Комикс для игры к мобильному телефону(IPhohe)

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Закрыт20 заявок372 просмотра

Необходим комикс в классическом(немного утрированном стиле) к игре - аркаде. всего 18 сюжетных картинок. Размер каждой картинки - 480х320, разрешение 72пикс/дюйм. Жду предложений. Вячеслав.

16 лет назад
norman_s
61 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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