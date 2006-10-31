Нужно из фоток сделать очень хороший постер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт54 заявки620 просмотров

1. Фотографий 65 шт.

2. Нужно выбрать несколько на ваше усмотрение

В общем все должно выглядеть клево не пошло к красиво.

16 лет назад
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров