Графика для флеш игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок280 просмотров

Требуется художник который может быстро и недорого нарисовать графику для флеш игры. Сценарий прикреплён.

Пишите ваши сроки и цену.

16 лет назад
addesign
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров