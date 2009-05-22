Иллюстрации игровых локаций

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен17 заявок375 просмотров

Требуется подобрать/нарисовать иллюстрации-миниатюры на 21 локацию зоны текстовой онлайн-игры. Описания и взаимное расположение локаций представлено тут:

http://neronis.ru/webclient/client_gener2.html

Формат миниатюр - jpg, размеры - 183 х 150 px

На представленные выше описания уже есть подобранные миниатюры:

http://neronis.ru/webclient/client_gener.html

В них не нравится следующее: мрачноватое общее впечатление (т.е. нужны более красочные и жизнерадостные иллюстрации), в ряде случаев миниатюры не составляют между собой общего целого (а так как локации из одной зоны, должно создаваться впечатление, что локации находятся именно в одном здании)

Интересуют цены, сроки.

В перспективе, если сработаемся с исполнителем, возможны другие подобные заказы.

HTML
16 лет назад
Aegalil
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$30
10 дней
Работа выполнена как и раньше качественно, достойно, с учетом всех пожеланий и с заметным опережением по срокам :) В очередной раз спасибо Андрею за отличную работу :)
В очередной раз Кирилл показал себя как отличный заказчик! Никому не рекомендую, такие заказчики нужны самому)))!!!

Заявки фрилансеров

AST705
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад