Иллюстрации игровых локаций

Требуется подобрать/нарисовать иллюстрации-миниатюры на 21 локацию зоны текстовой онлайн-игры. Описания и взаимное расположение локаций представлено тут:

http://neronis.ru/webclient/client_gener2.html

Формат миниатюр - jpg, размеры - 183 х 150 px

На представленные выше описания уже есть подобранные миниатюры:

http://neronis.ru/webclient/client_gener.html

В них не нравится следующее: мрачноватое общее впечатление (т.е. нужны более красочные и жизнерадостные иллюстрации), в ряде случаев миниатюры не составляют между собой общего целого (а так как локации из одной зоны, должно создаваться впечатление, что локации находятся именно в одном здании)

Интересуют цены, сроки.

В перспективе, если сработаемся с исполнителем, возможны другие подобные заказы.