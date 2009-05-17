Воссоздание лого в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка442 просмотра

Логотип в аттачменте нужно создать абсолютную копию в векторе. В случае если в работе будут расхождения с оригиналом - оплачиваться не будет. Копия должна быть масштабируемой - при изменении размера лого меняться не должно.

16 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Jovannyfx
Zadorozniy 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$1
1 день
Оперативно и хорошо выполнил работу, исполнив все требования по проекту. Рекомендую
Было приятно сотрудничать. Хороший заказчик. Рекомендую.
asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Учавствовал и выиграл в не объявленном конкурсе. Быстрое исполнение и хорошее качество - рекомендую
Приятно работать с таким заказчиком! =) Никаких подводных камней. Все честно и порядочно. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
valeo
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно и без колебаний учавствовала в проекте и предстваила очень положительный результат, надеюсь в дальнейшем продолжить сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jovannyfx
Zadorozniy 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
asalio
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
valeo
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад