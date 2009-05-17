Требуется художник который может быстро и недорого нарисовать графику для флеш игры. Сценарий прикреплён. Пишите ваши сроки и цену.
Воссоздание лого в векторе
Логотип в аттачменте нужно создать абсолютную копию в векторе. В случае если в работе будут расхождения с оригиналом - оплачиваться не будет. Копия должна быть масштабируемой - при изменении размера лого меняться не должно.
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