Полиграфия
Разработка макетов любой полиграфической продукции. Допечатная подготовка.
Разработка логотипов, фирменного стиля.
Рисунок от руки, планшет.
Отрисовка в векторе изображений любой сложности.
Качественно и быстро.
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Портфолио
- Пригласительный на юбилей предприятия943 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Хороший специалист, выполнила все быстро и грамотно, приятно было работать.
Ответный отзыв
Заказчик быстро выбрал один из вариантов лого http://rxpharmherb.com/caloric/ Оплату произвел моментально. Весь процесс занял очень мало времени. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество :)
$10
10 баллов
16 лет назад
Очень оперативно и без колебаний учавствовала в проекте и предстваила очень положительный результат, надеюсь в дальнейшем продолжить сотрудничество. Рекомендую.