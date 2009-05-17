valeo

Валентина valeo

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Полиграфия

Разработка макетов любой полиграфической продукции. Допечатная подготовка.

Разработка логотипов, фирменного стиля.

Рисунок от руки, планшет.

Отрисовка в векторе изображений любой сложности.

Качественно и быстро.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Menkalf
Антон 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Нужен логотип
Хороший специалист, выполнила все быстро и грамотно, приятно было работать.
Заказчик быстро выбрал один из вариантов лого http://rxpharmherb.com/caloric/ Оплату произвел моментально. Весь процесс занял очень мало времени. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество :)
Ответный отзыв
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Воссоздание лого в векторе
Очень оперативно и без колебаний учавствовала в проекте и предстваила очень положительный результат, надеюсь в дальнейшем продолжить сотрудничество. Рекомендую.