Векторные рисунки в Corel

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт46 заявок688 просмотров

Необходимо нарисовать в Кореле Рисунки связанные с Судоходством, морской и речной тематикой ( Корабли ,Корабельные аксессуары, Моряки). Всякие веселые морячки Аля Папай Моряк и тд Рисунок в виде контуров, Черно белый

Требования: Corel 12 версия, в кривых,все контуры замкнутые.

Укажите цену на простой векторный рисунок

16 лет назад
nikST
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров