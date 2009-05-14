Необходим комикс в классическом(немного утрированном стиле) к игре - аркаде. всего 18 сюжетных картинок. Размер каждой картинки - 480х320, разрешение 72пикс/дюйм. Жду предложений. Вячеслав.
Отрисовать морду мопса в анфас (*cdr)
Нужно нарисовать в формате *cdr(Corel) морду мопса для дальнейшей вырезки на плоттере.
Стиль должен быть смешным и детским, вот пример: http://i019.radikal.ru/0905/a3/c8c7e27e800f.gif
Только:
1. обязательно морда мопса
2. обязательно похожа на буквку "О", т.к. будет использоваться вместо этой буквы.
3. обязательно анфас(на примере не совсем анфас, хотя конечно буква"О" может быть немного повернута влево или вправо и не совсем правильной формы, как на примере).
Сроки: часа 4-5.
Цвет: только черный (т.к. вырезка будет на черном материале)
Если есть подобные примеры то буду рад посмотреть.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется подобрать/нарисовать иллюстрации-миниатюры на 21 локацию зоны текстовой онлайн-игры. Описания и взаимное расположение локаций представлено тут: http://neronis.ru/webclient/client_gener2.html Формат миниатюр - jpg, размеры - 183 х 150 px На ...Завершен16 лет назад
- $10
Логотип в аттачменте нужно создать абсолютную копию в векторе. В случае если в работе будут расхождения с оригиналом - оплачиваться не будет. Копия должна быть масштабируемой - при изменении размера лого меняться не должно.Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется художник который может быстро и недорого нарисовать графику для флеш игры. Сценарий прикреплён. Пишите ваши сроки и цену.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно начертить 2 несложных чертежа, не детали машин, просто таблицы с текстом. Среда исполнения Компас, Автокад или Визио. Рамка и текст надписей должны быть по ГОСТу.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для проекта нужен художник с опытом работы. Обращаться исполнителям со стажем не менее 1 года на weblancer.com и объемным портфолио с иллюстрациями. Предпочтение к исполнителям с Питера, но обсудим и другие варианты.Иллюстрации и Рисунки55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
1. Фотографий 65 шт. 2. Нужно выбрать несколько на ваше усмотрение В общем все должно выглядеть клево не пошло к красиво.Иллюстрации и Рисунки54 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $40
Преобразование фото в иллюстрацию.Завершен16 лет назад
Нужно отредактировать 11 картинок: сгладить углы и сделать отражение нижней части, изменить фоновое изображение сайта и еще кое что по мелочи... писать в ICQ или личкуЗавершен16 лет назад
- $80
Срочно требуются принты для футболок на тему: "Хоккей 2009 - Россия чемпион!" Приветствуется любой Ваш креатив на эту тему. Сумма вознаграждения - 2000 руб.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт16 лет назад