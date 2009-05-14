Отрисовать морду мопса в анфас (*cdr)

Нужно нарисовать в формате *cdr(Corel) морду мопса для дальнейшей вырезки на плоттере.

Стиль должен быть смешным и детским, вот пример: http://i019.radikal.ru/0905/a3/c8c7e27e800f.gif

Только:

1. обязательно морда мопса

2. обязательно похожа на буквку "О", т.к. будет использоваться вместо этой буквы.

3. обязательно анфас(на примере не совсем анфас, хотя конечно буква"О" может быть немного повернута влево или вправо и не совсем правильной формы, как на примере).

Сроки: часа 4-5.

Цвет: только черный (т.к. вырезка будет на черном материале)

Если есть подобные примеры то буду рад посмотреть.

Спасибо.