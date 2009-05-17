Нарисовать воробьев для сайта

# 1 — $

Нужно нарисовать 6 воробьев - которые в дальнейшем будут анимированные и размещаться в шапке сайта. Воробьи должны быть примерно одинаковые - но отличаться выражением "лица" :). Выполнены скорей всего в черно- белых тонах, можно и цветных - но цветов минимум.

Прикрепляю файл, как это примерно будет выглядеть - но это совсем не то - просто отражена задумка, выполнение абсолютно не устраивает. Сайт будет на фоне ночного города, либо в сумерках.

Основная задумка - от логотипа Forza - идет ток по проводам и при нажатии на одного из воробьев, его пробивает ток

прикрепила картинку, каких примерно мы воробьев видим - но по цветовой гамме не знаем какие, чтобы на темном фоне хорошо смотрелись