Нарисовать воробьев для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт16 заявок1272 просмотра
#1$

Нужно нарисовать 6 воробьев - которые в дальнейшем будут анимированные и размещаться в шапке сайта. Воробьи должны быть примерно одинаковые - но отличаться выражением "лица" :). Выполнены скорей всего в черно- белых тонах, можно и цветных - но цветов минимум.

Прикрепляю файл, как это примерно будет выглядеть - но это совсем не то - просто отражена задумка, выполнение абсолютно не устраивает. Сайт будет на фоне ночного города, либо в сумерках.

Основная задумка - от логотипа Forza - идет ток по проводам и при нажатии на одного из воробьев, его пробивает ток

прикрепила картинку, каких примерно мы воробьев видим - но по цветовой гамме не знаем какие, чтобы на темном фоне хорошо смотрелись

16 лет назад
proshapr
Ольга 
43 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отрисовка факсимиле

    $50

    Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать графику (заказ третий)

    $90

    Необходимо разработать графические элементы для софта novabook Это персональный проект для Петрушевской Татьяны (deart). Работаем только со специалистами высокого уровня. Ответственными, творческими и проверенными.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перерисовать с черновика

    Необходимо перерисовать с имеющегося черонвика эскизы в черно-белом варианте (возможно карандашом). Перерисовать нужно красиво и понятно. Рисунки несложные. Что именно перерисовать - сообщим (профессионалу 10 мин на рисунок). Образец прикреплен. Срок - 1 ...

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунки в формате gif для сайта

    Нужны фотографии известных зданий и памятников различных городов России и Москвы тоже , конечно, размер 120 на 113, формат gif на белом фоне. Чем больше, тем лучше . Жду предложений.цена 10 центов за рисунок.

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Комикс перерисовка фото

    Есть 5 фотографий лиц людей. Нужно перерисовать их в стиле комикса. Оплата за каждую фотографию 50 рублей. Конечное изображение должно быть 240x240 пикселей. Ничего сложного для знающего фотошоп.

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Векторные рисунки в Corel

    Необходимо нарисовать в Кореле Рисунки связанные с Судоходством, морской и речной тематикой ( Корабли ,Корабельные аксессуары, Моряки). Всякие веселые морячки Аля Папай Моряк и тд Рисунок в виде контуров, Черно белый Требования: Corel ...

    Иллюстрации и Рисунки46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отрисовать морду мопса в анфас (*cdr)

    $5

    Нужно нарисовать в формате *cdr(Corel) морду мопса для дальнейшей вырезки на плоттере. Стиль должен быть смешным и детским, вот пример: http://i019.radikal.ru/0905/a3/c8c7e27e800f.gif Только: 1. обязательно морда мопса 2. обязательно похожа на ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад