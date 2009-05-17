Рекламная картинка для сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок415 просмотров
#1$

Собственно есть интересный сервис. Мне необходимо сделать картинку размером

425x300 ( могут быть корректировки под другие размеры )

Итак текст на картинке:

"Узнай все подробности интимной жизни своих друзей!" ( могут быть корректировки с вашей стороны или предложения.

Картинка будет вешатся на сайтах, то есть задача картинки заинтересовать посетителей до такой степени что бы они захотели перейти по картинке и воспользоваться данным сервисом.

Интересуют работы именно проффи который поймет и точно передаст на картинке то что нужно. БЕЗ КЛИПАРТОВ!

16 лет назад
GSMtricks
Филипп 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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