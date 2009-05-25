Проект для Михайлова Александра. Рисунок и иконки.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок317 просмотров

Сделать 1 небольшой рисунок в векторе, размером 600х500 и 2 иконки 48х48 по предложенному ТЗ.

16 лет назад
vovansl
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

funplastic
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$25
3 дня
Александр, талантливый художник иллюстратор, выполняет мне уже третий заказ. Верстал проект для сдачи его в типографию в печать. Рисунки просто замечательные, цена работ приемлемая, всё выполняет в срок, очень советую!
Владимир мой постоянный заказчик. Всегда четко ставит задачу и вовремя оплачивает работу. Только приятные впечатления от общения и работы! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

funplastic
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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