Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд ...
Нарисовать 7 персонажей
Нарисовать 7 персонажей. По стилю, рисунок может быть похож на http://img.11x11.ru/images/art/player.jpg
Размер иллюстраций, около 200 на 450 px
Персонажи
Боксёр — что-то около http://oflife.ru/gallery/albums/userpics/10077/normal_Roy_Jones_jnr.jpg или http://www.sinews.uz/files/%CC%E0%F1%EA%E0%E5%E2.jpg
Борец — дзюдоист,в кимоно, широплечий http://uralpress.ru/show_thumbinail.php?w=980&image=img/94245_perschin.jpg
Тайский бокс — http://megalife.com.ua/uploads/posts/1184749268_9743_201.jpg, обязательно в ударе ногой
Рукопашник — в армейской (полевой, зелёной) форме, в боевой стойке http://rnns.ru/uploads/posts/2008-12/thumbs/1228376881_1220603376_5.jpg
Гребец — мощный огромный дядька, бодибилдер http://www.mobi-club.net/preview/352x416/body/www.mobi-club.net_352x416_18835.jpg
Кузмич —в трениках, майке http://fanparty.ru/images/fanclubs/Nasha%20Russia/gallery/1/6251_nasha_russia_pic.jpg?1237131960
Миксфайтер — в трусах, с татуировками http://www.trackermma.ru/uploads/images/830.jpg
Сроки 2 дня
Бюджет — 300 яндекс.денег (оплата только яндекс.деньгами)
Выбранный исполнитель
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