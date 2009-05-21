Векторизировать кубок

В приложении - фото кубка Италии. Нужно векторизовать сам кубок в черно-белое изображение. Выходной формат - CDR (не старше 13-й версии).

Слишком глубокая детализация не важна. Главное, чтобы контур четко прослеживался, и тени на кубке можно показать. Логотип TIM CUP (внизу кубка) не нужен. Остальные мелкие элементы на ваше усмотрение.