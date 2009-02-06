Зеркало сайта CruisesOnly.com

Все как у большинства! пользователь может размещать без регистрации и с регистрацией файлы!есть также загрузка по FTP. по файлам - они помечаються по категориям!можна загрузить его скрин,на сайте отображаються описание,скрин,ссылка на скачивание!возможен поиск по названию файла! НО ...