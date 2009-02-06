Зеркало сайта CruisesOnly.com

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок137 просмотров
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Необходимо сделать сайт, который будет почти зеркальным отражением сайта CruisesOnly.com.

Оставить надо будет заголовок КРУИЗЫ ПО ВСЕМУ МИРУ и под заголовки оставить КОНТАКТЫ,КРУЗНЫЕ ЛИНИИ,СОБИРАЕМСЯ В КРУИЗ,НАПРАВЛЕНИЯ.Первая страница-Спец предложения ,поисковик как у них,и картинки чтобы листались с кораблями и др видами.

Прикиньте сколько будет стоить?

15 лет назад
Silenser
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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