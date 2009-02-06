Создать форум под ключ

$250
Сайты «под ключ»Закрыт37 заявок485 просмотров
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Добрый день!

Необходимо создать сайт-форум посвященный туризму и путешествиям. В программировании не разбираюсь, поэтому ищу человека который сделает сайт и установит на него форум и настроит его.

Жду ваших предложиний в личную почту или в icq 352-995-935.

15 лет назад
nikolay59
73 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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