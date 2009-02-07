Создание сайта

Нужен сайт для частной школы, с разработкой дизайна. Структура: - главная страница - несколько дополнительных - форум - фотогаллерея
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется по готовому ТЗ сделать сайт.
Рассматриваются любые предложения.
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