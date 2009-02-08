Проект под joomla

$800
Сайты «под ключ»Завершен20 заявок279 просмотров
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Ищу команду программистов + дизайнер+верстальщик, работающих с joomla.

Joomla
15 лет назад
saturn80
Светлов 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
a_suvorov
Суворов 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$500
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Делали все как и было оговорено, без задержек и отмазок.Приятно было работать.
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