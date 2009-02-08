Мой интернет-магазин

Нужен сайт для частной школы, с разработкой дизайна. Структура: - главная страница - несколько дополнительных - форум - фотогаллерея
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт который будет сотрудничать с оптовым дилером эл. ваучеров ukrbuy.com (с подключением к его электронному складу), возможно другие более выгодные дилеры. Помимо моментальной оплаты связи, инт. провайдеров и ip-телефонии должен иметь модули:
Ввод/вывод WebMoney
Возможност оплаты картами Visa MasterCard
CMS
оптимизирован для поисковиков
подклечена платежная система WebMoney.
Интуитивно простой, защищенный (ssl) и узнаваемый бренд.
Без обменника.
Просьба оставлять предложения тем кто имеет опыт по созданию таких сайтов и не остовлять предложения мега-крутых студий с большими запросами.
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