Мой интернет-магазин

Нужно сделать сайт для научной компании: Разработать дизайн ( в двух языках: русском и английском) Сделать основную структуру, что бы все работало и было понятно, как наполнять сайт материалами. Примерный стиль оформления уже есть, и его нужно придерживаться. Вот ...