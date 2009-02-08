Портал на базе движка социальных сетей

Нужно создать портал на движке социальной сети -- ТЗ нет так что нужен понимающий человек каторы поможет в написание ТЗ -- работа поэтапное наращивание функционала сайта -- так что заказы будут постоянные выбраному исполнителю --- и еще нужно чтоб все права на разработки принадлежали заказчику -- тоесть полная уникальность -- без передачи вами третьим лицам

пишите свои предложения и я в обязательном порядке отвечу

Главное -- будет делаться на движке A b l e S p a c e 1 . 0 так что пишите если только вы уверены в своих способностях или работали с этим движком