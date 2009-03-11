Интернет-магазин "под ключ"

Сайты «под ключ»Завершен23 заявки383 просмотра
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Разработка сайта интернет-магазина. Основные требования:

1. Товары материальные. 200 позиций и под расширение ассортимента.

2. Регистрация пользователей, корзина товаров, электронные платежные системы

3. Рассылка новостей, новинок

4. Партнерская программа

5. Удобная админ-часть для добавления товаров, статей

6. Возможно интерфейс для менеджера, интеграция с 1С

Местоположение разработчика в Киеве или поблизости.

Подробное ТЗ будет предоставлено позднее.

Просьба оставлять предложения тем, кто имеет опыт по созданию таких сайтов и не оставлять предложения мега-крутых студий с большими запросами.

15 лет назад
egorika
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mirsaytov
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$300
7 дней
Огромное спасибо Евгению за проделанную работу и терпение. Очень понравился дизайн, все выполнено на отлично. Будем обращаться с проектами!
Очень рад был сотрудничать, хорошо поставлена задача, во время разработки хорошо объяснялись правки! Своевременная оплата. Очень приятно работать с такими людьми! Всем советую, не пожалеете!
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