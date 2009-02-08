Управление сетью магазинов

Аналог happy-rest.ru только для 8 марта. Если у вас есть другая идея такого рода, то предлагайте. Должна быть возможность бесплатно добавлять картинки и платные версии за смс. В админке в принципе только нужно добавление бесплатных и платных картинок. В ...
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Основная задача чтобы в один раздел например "магазины модной одежды" входили все магазины к примеру: "том тэйлор" , "ГУМ", "Цум" и много других (может 100, может больше) при выборе каждого из магазинов на страничке должно быть описание магазина пару фоток, отзывы, вход для администратора магазина (с целью изменения данных только в этом магазинчике) также распологаться весь ассортимент этого магазина в виде ссылок например : шапки (5), куртки (6), пальто (10) описание удобный интерфейс закачки данных (товаров, фотки, описание и т.д.) Иными словами каталог магазинов с их ассортиментом, и возможностью управления каждым из магазинов отдельным человеком не имея доступа к остальным магазинам каталога...При всём при этом должен быть удобный и простой интерфейс закачки данных...
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