Сайт недвижимости

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок520 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт по функционалу аналогичный

http://sartrest-s.ru

грамотно сделать админку, для добавления новых объектов недвижимости и новостей. В предложениях указывайте аналогичные работы. Или работы схожие по уровню.

15 лет назад
proff-yes
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта-визитки

    Требуется создание 5 простых сайтов-визиток. Быстро и недорого. Оптимизированные для поисковиков. Критерий выбора исполнителя - цена.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Tребуется создание под ключ веб соц. сетей

    $1500

    В крадце о проекте: Т3 проекта написано на английском! Но подоробно все обясню!! Проект виглядит из двух частей! Первое к примеру на базе drupal.org двжика нужно собрать и симпотично оформить соц сеть со всеми модулями ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт онлайн библиотеки "под ключ"

    Основные требования детально описаны в ТЗ. Сайт на украинском языке. Сайт для онлайн библиотеки, именно библиотеки. То есть клиенты покупают доступ к книгам но не могут их скачать/скопировать. Исходники книг в .pdf Идеи по системе защиты самих книг ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин

    Для заказа по инету тюнинга автомобилей нужен каталог деталей, автомобилей, форма заказа, разделы, изделия, калькулятор,распечатка заказа, интеграция в 1С-бухгалтерию (?), при выборе детали – она же должна появляться на автомобиле визуально. Форма мгновенного уведомления о ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Нужен сайт под определённый юмористический проект который проводиться в городе Самаре посредством некоторых команд КВН этого города. Проект бесплатный, поэтому и сайт не шибко дорогой. Нужно: Главную с небольшой новостной, фотоальбом (общий), фотоальбом (участники), видео и контакты. возможность добавления ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет-магазин "под ключ"

    Разработка сайта интернет-магазина. Основные требования: 1. Товары материальные. 200 позиций и под расширение ассортимента. 2. Регистрация пользователей, корзина товаров, электронные платежные системы 3. Рассылка новостей, новинок 4. Партнерская программа 5. Удобная админ-часть для добавления товаров, статей 6. Возможно интерфейс для ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад