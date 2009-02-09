Создание сайта-визитки

В крадце о проекте: Т3 проекта написано на английском! Но подоробно все обясню!! Проект виглядит из двух частей! Первое к примеру на базе drupal.org двжика нужно собрать и симпотично оформить соц сеть со всеми модулями ...
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Требуется создание 5 простых сайтов-визиток. Быстро и недорого. Оптимизированные для поисковиков. Критерий выбора исполнителя - цена.
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