Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок399 просмотров
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Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru, irr.ru, avito.ru, с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям и посредникам просьба не беспокоиться. ищем ответственного фрилансера.

мой скайп Artemy_Gorbunov

15 лет назад
rusbroker
Артемий 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
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