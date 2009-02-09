Сайт для проведения Скандинавских аукционов

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок472 просмотра
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Требуется создание сайта полностью "под ключ" со всеми сопутствующими приложениями для проведения Скандинавских аукционов, желателен полный аналог сайта, например, ebayru.ru

Сайт на Joomla 1.5

Обязательно предоставление поэтапного проекта со сроками исполнения.

Принятие работы соответственно поэтапное, с оплатой по окончании каждого этапа.

Срок исполнения до 2-х месяцев.

15 лет назад
denis88
59 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад