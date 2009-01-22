Требуется создание сайта полностью "под ключ" со всеми сопутствующими приложениями для проведения Скандинавских аукционов, желателен полный аналог сайта, например, ebayru.ru Сайт на Joomla 1.5 Обязательно предоставление поэтапного проекта со сроками исполнения. Принятие работы соответственно поэтапное, с оплатой ...
- $2500Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.15 в виде устанавливаемого отдельного компонента, для автоматического обмена RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность добавления новых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен законченный компонент для установки на любой сайт на Joomla 1.15 по аренде квартир в г. Москве. Скрипт должен ежечасно собирать новые предложения из открытой базы данных по аренде квартир, отфильтровывать по задаваемым параметрам и размещать ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.0 в виде устанавливаемого компонента, для автоматического обмена Webmoney (WMR,WMZ) , RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад