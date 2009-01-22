Нужен законченный компонент для установки на любой сайт на Joomla 1.15 по аренде квартир в г. Москве. Скрипт должен ежечасно собирать новые предложения из открытой базы данных по аренде квартир, отфильтровывать по задаваемым параметрам и размещать ...