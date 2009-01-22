denis88

Денис Калинин denis88

 
59 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Сайт для проведения Скандинавских аукционов

    $2500

    Требуется создание сайта полностью "под ключ" со всеми сопутствующими приложениями для проведения Скандинавских аукционов, желателен полный аналог сайта, например, ebayru.ru Сайт на Joomla 1.5 Обязательно предоставление поэтапного проекта со сроками исполнения. Принятие работы соответственно поэтапное, с оплатой ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обменный пункт на Joomla 1.15

    Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.15 в виде устанавливаемого отдельного компонента, для автоматического обмена RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность добавления новых ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компонент для сайта аренды квартир на Joomla 1.0

    Нужен законченный компонент для установки на любой сайт на Joomla 1.15 по аренде квартир в г. Москве. Скрипт должен ежечасно собирать новые предложения из открытой базы данных по аренде квартир, отфильтровывать по задаваемым параметрам и размещать ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обменный пункт на Joomla 1.0

    Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.0 в виде устанавливаемого компонента, для автоматического обмена Webmoney (WMR,WMZ) , RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад