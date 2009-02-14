Скрипт небольшого сайта статей

$50
Сайты «под ключ»Завершен18 заявок385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать скрипт сайта статей. Сайт будет маленький, поэтому скрипт должен работать без БД. Статьи будут обновляться постояно, нужно предусмотреть легкую установку скрипта, легкую смену дизайна, быстрое добавление и редактирование статей и меню.

15 лет назад
alioka
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
gisttin
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
После подробного обсуждения исполнитель сделал все как надо в срок. Результатом довольны
  • Похожие заказы

  • Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru

    Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru, irr.ru, avito.ru, с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям и ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для проведения Скандинавских аукционов

    $2500

    Требуется создание сайта полностью "под ключ" со всеми сопутствующими приложениями для проведения Скандинавских аукционов, желателен полный аналог сайта, например, ebayru.ru Сайт на Joomla 1.5 Обязательно предоставление поэтапного проекта со сроками исполнения. Принятие работы соответственно поэтапное, с оплатой ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для лицея

    Нужно создать сайт для школы-лицея не на CMS . Прикрутить форум. Админ-панель для самостоятельного редактирования определенных четко оговоренных разделов. Страниц 10-15 + форум (можно phpBB). Дизайн не сложный. Графический и текстовый материал предоставляется. Количество денег ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Студенчекий сайт

    Требуется сделать сайт, так сейчас сложно сказать, но видимо с cms, базой пользователей, форумом, ну и так флеш, немного графики. Никакого особенного дизайна не требуется, просто сделать аккуратно и современно. собственно интересует сколько это будет стоить?

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание мультиязычной доски бесплатных объявлений

    $1000

    Создание мультиязычного (сайта – доски бессплатных обьявлений по продаже авто-мото техники) Тех. задание с подробными инструкциями – при личном общении. Оплата будет соразмерна качеству и скорости исполнения и будет оговорена отдельно. Мультиязычность через языковые файлы! ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт недвижимости

    $1000

    Нужно сделать сайт по функционалу аналогичный http://sartrest-s.ru грамотно сделать админку, для добавления новых объектов недвижимости и новостей. В предложениях указывайте аналогичные работы. Или работы схожие по уровню.

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад