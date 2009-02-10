Как создать собственный CJ сайт. Обучение.

Сделать доску объявлений аналог www.dom.ru, www.gdeetotdom.ru, irr.ru, avito.ru, с элементами соц сети. Ищем помощника программисту, хорошего специалиста с опытом самостоятельной работы и похожих проектов. обязательно наличие Skype, ТЗ передам через скайп, компаниям и ...
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Задача
- обучить пользованию CJ скриптом. Как создать собственный CJ сайт
Оплата
- WebMoney 20 WMZ
Контакт
- ICQ: 740962
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