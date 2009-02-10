Как создать собственный CJ сайт. Обучение.

$20
Сайты «под ключ»Закрытнет заявок110 просмотров
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Задача

- обучить пользованию CJ скриптом. Как создать собственный CJ сайт

Оплата

- WebMoney 20 WMZ

Контакт

- ICQ: 740962

15 лет назад
SplashWeb
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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