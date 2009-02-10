Сайт-визитка

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт102 заявки1033 просмотра
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Компания работает в сфере энергораспределения в эл. сетях и изготовлением систем энергоучета.

1. Доработать существующий логотип.

2. На основании лого подготовить полностью фирстиль.

3. На основании фирстиля создать сайт-визитку с возможность (в последствии добавить фото-архив). Включает подготовку статей для сайта, которые возможно будут необходимы.

4. Оплата безналом, либо эл.деньгами.

Необходимы либо ссылки на портфолио, либо на готовые проекты.

Все обсуждения по эл.почте

15 лет назад
mrTwister
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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