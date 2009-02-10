Есть сеть webcam студий в городе "N",что нужно: 1) сайт визитка примеры. http://www.webcammodel.ru/ http://www.webcamjob.ru/ http://live-models.ru/ http://www.ricovideo.ru/ 2)Ежедневное администрирование ответы на вопросы посетителей что-то похожее на http://www.ricovideo.ru/gb/ 3)Ежедневный поиск новых моделей. Создание и администрирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания работает в сфере энергораспределения в эл. сетях и изготовлением систем энергоучета.
1. Доработать существующий логотип.
2. На основании лого подготовить полностью фирстиль.
3. На основании фирстиля создать сайт-визитку с возможность (в последствии добавить фото-архив). Включает подготовку статей для сайта, которые возможно будут необходимы.
4. Оплата безналом, либо эл.деньгами.
Необходимы либо ссылки на портфолио, либо на готовые проекты.
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