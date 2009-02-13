Есть 4 листа с арх. планами. Необходимо перерисовать в двг формат, объектами, как один проект, все в один слой. Со всеми размерами и пр. Если есть вопросы, на почту [email protected]
Прочее1 исполнитель
Завершен
16 лет назад
Есть 4 листа с арх. планами. Необходимо перерисовать в двг формат, объектами, как один проект, все в один слой. Со всеми размерами и пр. Если есть вопросы, на почту [email protected]
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