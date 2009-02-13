mrTwister

Денис mrTwister

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт-визитка

    $2500

    Компания работает в сфере энергораспределения в эл. сетях и изготовлением систем энергоучета. 1. Доработать существующий логотип. 2. На основании лого подготовить полностью фирстиль. 3. На основании фирстиля создать сайт-визитку с ...

    Сайты «под ключ»102 заявки
    Закрыт
    16 лет назад