Нарисовать архитектурные планы в DWG формат

ПрочееЗавершен14 заявок314 просмотров
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Есть 4 листа с арх. планами. Необходимо перерисовать в двг формат, объектами, как один проект, все в один слой. Со всеми размерами и пр.

Если есть вопросы, на почту [email protected]

15 лет назад
mrTwister
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Enata
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$60
2 дня
Работали совместно первый раз. Качественно и без волокиты, в срок выполненная работа. Что еще Заказчику нужно? Предмет знает. Поработаем еще.
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