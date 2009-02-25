Нарисовать архитектурные планы в DWG формат

Я сделал шаблон, сделал html верстку и добавил стили поставил на DLE движок, но мне сказали что это статическая хтмл страничка а не шаблон). Так вот нужно это исправить, сделать нужно СЕГОДНЯ! Даю 10$ или ...
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Есть 4 листа с арх. планами. Необходимо перерисовать в двг формат, объектами, как один проект, все в один слой. Со всеми размерами и пр.
Если есть вопросы, на почту [email protected]
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